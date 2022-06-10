Задержан бывший префект САО Москвы Олег Митволь

Экс-префект был задержан во Внуково по подозрению в хищении 900 миллионов рублей.

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Сотрудники ФСБ России задержали в аэропорту Внуково бывшего префекта Северного административного округа Олега Митволя. Он был задержан при попытке вылета в Дубай.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-префект подозревается в якобы хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро.

Помощница Митволя не сообщила «Звезде» подробностей задержания. По ее словам «проблема не так серьезна» и грозит «максимум переносом вылета».

В январе был задержан бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Хакасия. В его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество - якобы он смягчал режимы содержания за денежное вознаграждение.