Помощница Олега Митволя рассказала подробности его задержания
Помощница бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя Инга Шленская рассказала телеканалу «Звезда» подробности задержания своего руководителя.
«Олег Митволь 10 июня был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края - он собирался в Турцию на запланированный отдых с семьей... Избранная мера пресечения, установленная Красноярским районным судом, обжалуется в установленным законом порядке», - заявила Шленская.
Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя в аэропорту Внуково. Сообщается, что он якобы подозревается в хищениях на сумму 900 миллионов рублей. Красноярский краевой суд постановил арестовать Митволя. Он будет содержаться под стражей до 24 июля.