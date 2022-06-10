В стране и мире Помощница Олега Митволя рассказала подробности его задержания Алексей Курильченко По информации помощницы, экс-префект собирался вылететь в Турцию, где хотел отдохнуть с семьей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Помощница бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя Инга Шленская рассказала телеканалу «Звезда» подробности задержания своего руководителя. «Олег Митволь 10 июня был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края - он собирался в Турцию на запланированный отдых с семьей... Избранная мера пресечения, установленная Красноярским районным судом, обжалуется в установленным законом порядке», - заявила Шленская. Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя в аэропорту Внуково. Сообщается, что он якобы подозревается в хищениях на сумму 900 миллионов рублей. Красноярский краевой суд постановил арестовать Митволя. Он будет содержаться под стражей до 24 июля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика