Суд Испании оставил Шария на свободе под подписку о невыезде

Уточняется, что украинский блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц.

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Испанский суд постановил оставить на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария. Напомним, ранее он был задержан по подозрению в государственной измене на Украине.

В пресс-релизе Национальной судебной коллегии страны говорится, что судья принял решение «о временном освобождении с мерами пресечения» в отношении блогера, выдачи которого добивается Украина.

Утверждается, что Шарий должен будет отмечаться в суде дважды в месяц. У мужчины забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании. передает ТАСС.

В четверг, 5 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Анатолий Шарий был задержан в Испании накануне, 4 мая. Так, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Однако адвокат Шария не подтвердила информацию о задержании блогера. По ее словам, никакой информацией по этому вопросу она не владеет.

Позже полиция Испании рассказала о задержании Анатолия Шария на основании международного ордера на арест. Также отмечалось, что Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.