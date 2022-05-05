Адвокат Шария прокомментировала информацию о задержании журналиста

© Фото: anatolijsharij, Instagram*

Адвокат Сталина Гуревич не подтвердила информацию о задержании Анатолия Шария. Об этом она заявила в разговоре со «Звездой».

«Мне ничего не известно, такую информацию я подтвердить не могу. Регулярно с ним связываемся. По датам я вам не скажу. Сейчас я не могу подтвердить, что это правда», - сказала Гуревич.

Сегодня около 12 часов дня Шарий репостнул запись своей жены Ольги у себя в Telegram-канале.

Ранее СБУ сообщила, что 43-летний украинский блогер задержан в Испании. Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков».

* Meta Platfoms, Facebook, Instagram - организации, признанные экстремистскими на территории РФ.