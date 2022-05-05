Полиция Испании подтвердила задержание блогера Шария

© Фото: anatolijsharij, Instagram*

Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария на основании международного ордера на арест. Об этом сообщает elDiario.es.

Как рассказали изданию источники в испанской полиции, он будет привлечен к ответственности. Также отмечается, что Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

Напомним, что о задержании Шария в Испании сегодня утром сообщила СБУ. Адвокат блогера эту информацию не подтвердил. Сам Шарий с супругой постили в соцсетях фотографии.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков».

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