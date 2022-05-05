СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере

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В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает СБУ. По информации ведомства произошло это 4 мая, однако на канале журналиста в You-Tube последний ролик выложен 14 часов назад.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков».

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.