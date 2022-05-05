«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании

Ранее в СБУ заявили, что в Испании 4 мая задержали украинского блогера, однако на канале Шария в YouTube последний ролик был опубликован 15 часов назад.

© Фото: anatolijsharij, Instagram*

Блогер Анатолий Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании. Он репостнул на страницу в Telegram публикацию своей супруги, в которой женщина показала фотографию с прогулки в Барселоне, и сделал подпись «и, правда, комедия».

Ранее в СБУ заявили, что в Испании накануне, 4 мая, задержали украинского блогера. Однако, следует отметить, что на канале Шария в YouTube последний ролик был опубликован 15 часов назад.

Впоследствии экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, комментируя сообщения о задержании блогера, заявил, что в мире больше нет правил.

Анатолий Шарий - основатель «Партии Шария», ее деятельность была остановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как началась российская специальная военная операция.

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