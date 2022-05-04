ВС РФ в одностороннем порядке прекращают боевые действия для вывода гражданских лиц из «Азовстали»

Гуманитарный коридор будет действовать 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00 по московскому времени.

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Вооруженные силы России в одностороннем порядке прекращают боевые действия и открывают гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет действовать три дня - 5, 6 и 7 мая - с 8.00 до 18.00 по московскому времени, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 8.00 до 18.00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период ВС РФ и формирования Донецкой народной республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия. Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях - как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что российские войска ведут штурм «Азовстали». На месте случаются столкновения в связи с тем, что украинские националисты выходят на огневые позиции, эти попытки оперативно подавляются, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что боевики надежно блокированы по всему периметру предприятия в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего. При этом предложения выпустить мирных жителей и сложить оружие националистами проигнорированы, отметил Шойгу.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.