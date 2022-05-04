Армия Шойгу заявил, что украинские националисты проигнорировали предложения выпустить мирных жителей с «Азовстали» В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина остатки радикалов в промзоне мариупольского завода надежно заблокированы на всей территории, заявил глава МО РФ. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты проигнорировали предложения выпустить мирных жителей с мариупольского комбината «Азовсталь». «Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки», - сказал глава ведомства на селекторном совещании. Шойгу подчеркнул, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина остатки радикалов, которые находятся в промзоне мариупольского завода, надежно заблокированы на всей территории. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика