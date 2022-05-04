Шойгу заявил о надежном блокировании остатков украинских боевиков на «Азовстали»

Сергей Шойгу уточнил, что неоднократные предложения выпустить мирных жителей, поступавшие к украинским националистам на заводе, были ими проигнорированы.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о надежном блокировании остатков украинских боевиков на заводе «Азовсталь».

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Сергей Шойгу уточнил, что неоднократные предложения выпустить мирных жителей, поступавшие к украинским националистам на заводе, были ими проигнорированы.

Также боевики проигнорировали и предложения сложить оружие с гарантия сохранения жизней и достойного обращения в соответствии с нормами международного права. По словам министра обороны, эти попытки продолжаются.

Кроме этого, Шойгу заявил о контроле Вооруженных сил России над Мариуполем, в городе, как заметил министр, налаживается мирная жизнь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов