В Кремле сообщили о подавлении попыток украинских боевиков выйти на позиции на «Азовстали»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, штурма завода «Азовсталь» не ведется, но имеют место быть обострения, связанные с попытками украинских боевиков выходить на огневые позиции.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Кремле сообщили о подавлении попыток украинских боевиков выйти на огневые позиции на заводе «Азовсталь». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Верховным главнокомандующим был публично отдан приказ об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно», - заявил Песков журналистам.

Ранее о надежном блокировании украинских боевиков на заводе «Азовсталь» заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Мариуполь при этом находится под контролем Российской армии, в городе уже налаживается мирная жизнь.

Также в Минобороны России сообщили, что Украина потеряла 2 807 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов