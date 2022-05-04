В Минэнерго Словакии заявили, что нефтяное эмбарго против России уничтожит европейскую экономику
Эмбарго на российскую нефть уничтожит европейскую экономику. Об этом заявил вице-премьер и глава министерства экономики Словакии Рихард Сулик.
По его словам, такая мера скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии и Украины.
«Это уничтожит нашу европейскую экономику», - сказал министр в интервью изданию Politico.
Ранее Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением об эмбарго, однако ей будет нужен трехлетний переходный период.
Постпреды стран Евросоюза 4 мая не смогли договориться о введении нефтяного эмбарго против России. Обеспокоенность по поводу его введения выразили несколько стран, включая Словакию, Венгрию, Болгарию и Чехию. Переговоры должны продолжиться 5 мая.
По данным СМИ, шестой пакет антироссийских санкций, над которым работают власти Евросоюза, предполагает поэтапный отказ от закупок нефти из РФ к концу текущего года. При этом для утверждения ограничительных мер требуется единство всех членов ЕС в ходе голосования.