Reuters: Евросоюз не смог согласовать запрет на импорт нефти из России
Постпреды стран Евросоюза не смогли договориться по поводу эмбарго на импорт российской нефти, переговоры продолжатся в четверг, 5 мая. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Утверждается, что в ходе обсуждения некоторые из стран - членов сообщества, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность по поводу предложенных мер по отказу от российской нефти. Первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием каких-либо договоренностей сторон.
Ранее издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором было указано, что шестой пакет антироссийских санкций, над которым работают власти Евросоюза, предполагает поэтапный отказ от закупок нефти из РФ в течение шести месяцев к концу текущего года. При этом для утверждения ограничительных мер требуется единство всех членов Евросоюза в ходе голосования.
Кроме этого, несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС намерены наладить сотрудничество с некоторым африканскими государствами в сфере энергетики.