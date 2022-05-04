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Reuters: Евросоюз не смог согласовать запрет на импорт нефти из России

Виктория Ивашечкина
16:06 04.05.2022
В ходе обсуждения ряд стран, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия, выразили обеспокоенность по поводу предложенных мер.
Reuters: Евросоюз не смог согласовать запрет на импорт нефти из России
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Постпреды стран Евросоюза не смогли договориться по поводу эмбарго на импорт российской нефти, переговоры продолжатся в четверг, 5 мая. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. 

Утверждается, что в ходе обсуждения некоторые из стран - членов сообщества, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность по поводу предложенных мер по отказу от российской нефти. Первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием каких-либо договоренностей сторон.

Ранее издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором было указано, что шестой пакет антироссийских санкций, над которым работают власти Евросоюза, предполагает поэтапный отказ от закупок нефти из РФ в течение шести месяцев к концу текущего года. При этом для утверждения ограничительных мер требуется единство всех членов Евросоюза в ходе голосования. 

Кроме этого, несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС намерены наладить сотрудничество с некоторым африканскими государствами в сфере энергетики.

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