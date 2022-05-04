WSJ раскрыл детали потенциального нефтяного эмбарго ЕС против России

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Шестой пакет антироссийских санкций, над которым работают власти Евросоюза, предполагает поэтапный отказ от закупок нефти из РФ в течение шести месяцев к концу года.

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», - пишет Wall Street Journal, со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что очередной пакет европейских санкций против официальной Москвы также включит в себя отключение от SWIFT новых банков. Очередные антироссийские инициативы представители входящих в ЕС стран планируют обсудить в среду, 4 мая. Для утверждения санкций требуется единство всех членов Евросоюза в ходе голосования.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Из документа следует, что правительство в 10-дневный срок должно определить перечень лиц, находящихся под санкциями. С лицами и компаниями, попавшими под ответные ограничения, чиновникам запрещено совершать сделки.

Кроме того, президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями. Отмечается, что указ главы государства вступает в силу с момента опубликования и действует до его отмены. Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель - денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса.