В контрасте туч и солнца: кадры выдвижения техники к репетиции Парада Победы в Москве

Ранее наш канал уже публиковал кадры репетиции воздушной части Парада , которая состоялась, несмотря на неидеальные погодные условия. В воздух поднялись самые разные самолеты - от истребителей Су-57 до летающего командного пункта Ил-80.

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