В контрасте туч и солнца: кадры выдвижения техники к репетиции Парада Победы в Москве
Бронетехника выдвигается из Печатников в центр города - колоннам предстоит ночная репетиция Парада Победы, главного мероприятия в году, посвященного победе в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры выдвижения военной техники для репетиции Парада Победы в Москве.
Бронетехника выдвигается из Печатников в центр города - колоннам предстоит ночная репетиция главного мероприятия в году, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
Ранее наш канал уже публиковал кадры репетиции воздушной части Парада, которая состоялась, несмотря на неидеальные погодные условия. В воздух поднялись самые разные самолеты - от истребителей Су-57 до летающего командного пункта Ил-80.
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил число городов, в которых пройдет военный парад 9 мая - их будет 28. При этом в Москве в Параде Победы примут участие 11 тысяч человек.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов