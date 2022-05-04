Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России

В них примут участие почти 65 тысяч человек, порядка 2,4 тысяч образцов боевой техники, свыше 460 воздушных судов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на селекторном совещании.

«В этом году военные парады пройдут в 28 городах России», - сказал он.

По словам главы российского военного ведомства, в военных парадах примут участие около 65 тысяч человек, будут задействованы порядка 2,4 тысяч образцов боевой техники, свыше 460 воздушных судов.

Между там, в Параде Победы, который состоится в Москве, примут участие 11 тысяч человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов, добавил Шойгу. При этом в пешей части по Главной площади страны впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Генеральная репетиция запланирована на субботу, 7 мая.

Сегодня «Звезда» показала кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве. В небе над столицей москвичи увидели истребитель пятого поколения Су-57, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, самолет-заправщик Ил-78 и другие самолеты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов