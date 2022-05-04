В небе авиация: как прошла репетиция воздушной части Парада Победы над Москвой

Впервые в рамках Парада Победы, в поддержку военной спецоперации на Украине, 8 истребителей МиГ-29 выстроятся в группу в виде символа Z. В заключительной части парада пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» продемонстрируют свой знаменитый «Кубинский бриллиант».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Репетиция авиационной части Парада Победы прошла в столице. 9 мая над Москвой пролетят 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня Победы. Что в небе увидят зрители - уже увидела Россина Бодрова.

«Несмотря на сложные погодные условия - то дождь, то солнце, то сильный порывистый ветер - пилоты все же приняли участие в репетиции воздушной части парада. Но к сожалению, вертолеты сегодня к ним присоединятся не смогли. Поэтому жители Москвы увидят сегодня только самолеты. Семьдесят семь самолетов и вертолетов примут участие 9 мая в Параде Победы», - прокомментировала корреспондент.

Взять хотя бы самолет Ил-80 - это летающий командный пункт, последний раз он появлялся над Красной площадью на параде к 65-летию Победы. И пролетает он в сопровождении истребителей МиГ-29. Также над столицей пролетают дальние бомбардировщики и стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. В воздухе появился и воздушный танкер Ил-78, который имитирует дозаправку «Белого лебедя».

«Не знаю, увидим ли мы сейчас, так как достаточно небо затянуто тучами, но 9 мая, мы очень надеемся, что погода будет все же более комфортабельная для наших пилотов», - заметила корреспондент.

Впервые в рамках Парада Победы, в поддержку военной спецоперации на Украине, 8 истребителей МиГ-29 выстроятся в группу в виде символа Z. В заключительной части парада пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» продемонстрируют свой знаменитый «Кубинский бриллиант».

Кроме того, небо в цвета российского триколора разноцветными дымами раскрасят шесть штурмовиков Су-25. Полеты авиации будут выполняться в диапазоне высот от 200 до 500 метров на скорости от 190 до 550 километров в час.

«Сегодня все, кто собирался на Красную площадь, могут почувствовать всю мощь нашей российской авиации. Ну и на 9 мая все точки центра Москвы как раз будут наиболее выгодными для того, чтобы увидеть авиационную часть парада Победы. Но лучшие кадры телезрители увидят на нашем телеканале», - подчеркнула корреспондент.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов