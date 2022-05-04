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В Параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

11:56 04.05.2022
Глава МО РФ напомнил, что генеральная репетиция должна состояться в субботу, 7 мая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что в пешей части парада впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

«В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) “Торнадо-Г”, оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем», - добавил он.

Шойгу напомнил, что генеральная репетиция Парада Победы должна состояться в субботу, 7 мая.

Сегодня в небе над столицей прошла репетиция воздушной части Парада. Москвичам удалось увидеть в воздухе разнообразные военные самолеты, в том числе истребители Су-57 пятого поколения, стратегические ракетоносцы Ту-160 и воздушные танкеры Ил-78.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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