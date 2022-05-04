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Военная техника выдвинулась из Печатников для репетиции Парада Победы в Москве

17:54 04.05.2022
Военная техника выдвинулась из Печатников для репетиции Парада Победы в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военная техника выдвинулась из Печатников в центр Москвы для репетиции Парада Победы. 

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