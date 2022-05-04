Шойгу: Мариуполь находится под контролем ВС РФ, в городе налаживается мирная жизнь

Кроме того, украинские военные в промзоне мариупольского завода «Азовсталь» надежно блокированы, добавил министр.

© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», - сказал Шойгу.

Кроме того, украинские военные в промзоне мариупольского завода «Азовсталь» надежно блокированы, добавил министр.

На днях в Министерстве обороны РФ назвали число людей, которые были эвакуированы с территории «Азовстали». Так, 30 апреля с территории предприятия вышел 21 человек, а 1 мая были вызволены еще 80 гражданских лиц.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов