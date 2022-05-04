Украина потеряла 2 807 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

В общей сложности с начала проведения спецоперации российским военным удалось уничтожить 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотников, отметили в Минобороны России.

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С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 2 807 танков и других боевых бронированных машин, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российским военным удалось уничтожить 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотников, 287 ЗРК, 321 установку РСЗО, 1 279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 609 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил он.

Кроме того, ВС РФ высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов