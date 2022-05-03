В Благовещенске прошла первая репетиция пеших парадных расчетов ДВОКУ

Кроме них торжественным маршем по главной площади города прошли кадеты, представители движения Юнармия, а также различных силовых структур региона.

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В Благовещенске прошла первая репетиция пеших парадных расчетов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), участвующих в торжественном шествии в честь празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



Кроме них торжественным маршем по главной площади города прошли кадеты, представители движения Юнармия, а также различных силовых структур региона.

В мероприятии было задействовано свыше 1300 военнослужащих из числа руководящего и преподавательского состава, а также курсантов ДВОКУ. В парадных расчетах прошли курсанты-морпехи, будущие командиры горных и арктических подразделении, а также курсанты иностранных государств, выразив свою солидарность в победе советского народа над фашистами и нацистами в Великой Отечественной войне.

Напомним, первая ночная репетиция военного парада прошла в Калининграде на главной площади города. Кроме того, на авиабазе Хмеймим в Сирии прошла репетиция парада Победы. Ранее, в рамках совместной репетиции пешего расчета и механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли расчеты.