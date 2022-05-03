Под знаком Z: на авиабазе Хмеймим в Сирии прошла репетиция парада Победы

В одном строю шли подразделения Вооруженных сил России и Сирии. В совместной репетиции Парада было задействовано более 1 200 человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Праздничные залпы из гаубиц - одна из особенностей парада Победы в Сирии. Боевые орудия и стоящие рядом самолеты создают непередаваемую атмосферу военного праздника.

Магия чисел в этот раз подает добрый знак всем участникам Парада на авиабазе Хмеймим, который будет проходить под знаком трех семерок. В 7-й раз в честь 77-ой годовщины Победы.

Еще одно отличие этого парада - георгиевская ленточка в виде символа Z на груди у военнослужащих в знак солидарности с армией России выполняющей боевые задачи.

В одном строю идут подразделения Вооруженных сил России и Сирии. В совместной репетиции Парада задействовано более 1 200 человек. Большинство из них участвовали в боевых действиях на территории Сирии.

Придают местного колорита и выделяются на фоне остальных сирийские военные моряки - в белоснежных мундирах с меховыми шапками в черных перьях. Следом маршируют их товарищи из полка специального назначения. Их парадная форма - это камуфляж и белые туфли.

По традиции самую красивую часть всего действа составляет сводный женский парадный расчет. Наши девушки наравне с мужчинами несут службу на южных рубежах.

«Очень замечательно, очень ответственно, я очень горжусь, что мне выпала честь участвовать в седьмом параде, посвященном этому великому празднику - Дню Победы», - сказала участница Парада Победы на авиабазе Хмеймим Татьяна.

Отдельная парадная коробка представлена бойцами военной полиции. Именно на этих парней в Сирии возложено множество функций - от выдачи гуманитарной помощи, до сопровождения колонн.

«Это очень важно для нас - принимать участие в военном Параде Победы, так как мы гордимся поколением наших дедов, прадедов, которые воевали, в том числе и мои прадед и прапрадед, сын с отцом, они вместе ушли на фронт», - отметил участник Парада Победы на авиабазе Хмеймим Роман.

Техника участвующая в параде, выходит на репетицию практически с боевого дежурства. В одной колонне идут танки Т-90А, «Искандеры», «Панцири», бронированные «Тайфуны» и «Тигры».

Бронеавтомобиль «Тигр» занимает свое почетное место на Параде Победы. По меркам истории «зверь» еще молодой, но уже зарекомендовал себя в войне против террористов в Сирии. И сейчас используется в спецоперации на Украине. Благодаря своей броне и противоминной защите спас уже не одну жизнь.

Новинка нынешнего парада - тяжелый внедорожник «Додж» времен Второй мировой, стоявший на вооружении Красной армии, с советским полковым минометом.

Завершится Парад в этот раз известной песней о Победе, конечные слова которой немного изменили, чтобы поддержать наших воинов сражающихся на Украине.

Материал подготовили Игорь Лапик и Николай Баранов.