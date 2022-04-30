Синхронный марш: пешие расчеты и техника прошли по площади Екатеринбурга в рамках тренировки Парада Победы

Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25, принимавший участие в боевых действиях на Курской дуге и в освобождении Европы.

© Фото: Минобороны России

В рамках совместной репетиции пешего расчета и механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли расчеты.

Они представляют управление штаба и авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), мотострелковый полк танковой дивизии, соединения железнодорожных войск и РХБ защиты, управления, сводное подразделение военной полиции, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области и Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.

Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-40, фронтовыми ГАЗ АА «полуторка» и военными мотоциклами МВ-650.

Среди новинок, стоящих на вооружении российской армии, были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор». Также в тренировке парада Победы в Екатеринбурге в составе механизированной колонны была задействована командирская версия основного боевого танка Т-90 - Т-90АК.

Всего к военному параду 9 мая в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от Министерства обороны России, а также более 50 единиц военной техники.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.