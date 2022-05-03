В Калининграде прошла первая ночная репетиция парада Победы

В сопровождении оркестра строем прошли более 2300 военнослужащих из разных силовых ведомств региона. Самой зрелищной частью церемонии стал проезд военной техники.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая ночная репетиция военного парада в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Калининграде на главной площади города.



В сопровождении оркестра строем прошли более 2300 военнослужащих из разных силовых ведомств региона. Самой зрелищной частью церемонии стал проезд военной техники. В составе механизированной колонны было более 70 машин, в числе которых как раритетные, так и стоящие сейчас на вооружении. В частности, зрители увидели бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь», ракетные комплексы «С-400» и береговые комплексы «Бал», предназначенные для защиты военно-морских баз.

В ходе репетиции отрабатывались слаженность действий личного состава парадных расчетов, а также прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина положительно оценил действия парадных расчетов и экипажей механизированной колонны. Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 4 мая.

Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии прошла репетиция парада Победы. Кроме того, в рамках совместной репетиции пешего расчета и механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли расчеты.

Напомним, Москва не приглашала никого из глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.