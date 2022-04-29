Песков заявил, что РФ не приглашала зарубежных лидеров на День Победы в Москве

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Москва не приглашала никого из глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», - сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента сообщил, что, по его данным, не планируется приезд и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее на телеканале «Звезда» показали кадры первой совместной тренировки петербургского Парада Победы. Съемочная группа телеканала понаблюдала за репетицией парада в Петербурге из вертолета.

До этого на «Звезде» показали кадры колонн бронетехники, которые выдвинулись к местам репетиции Парада Победы в Москве. На видео можно наблюдать стройные ряды военной техники - как новейшие, так и заслуженные, зарекомендовавшие себя в войсках образцы.