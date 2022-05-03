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Народная милиция ДНР показала кадры последствий обстрела ВФУ школы в Еленовке

Андрей Неделя
14:06 03.05.2022
Учебное заведение было повреждено в результате артиллерийского обстрела прямым попаданием снаряда РСЗО «Град». К счастью, удалось избежать жертв среди мирного населения.
Народная милиция ДНР показала кадры последствий обстрела ВФУ школы в Еленовке
© Фото: Пресс-служба УНМ ДНР
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Народная милиция ДНР показала видео последствий обстрела ВФУ школы №2 в Еленовке. Ранее об этом в Telegram-канале сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В 6:50 утра прилетел снаряд "Град" к нам в здание. Повреждено 60 окон и где-то 45 квадратов шифера крыши. Наша школа подвергалась уже обстрелам в 2014-2015 годах. Уже со всех сторон мы ее стеклили и ремонтировали. Только привели ее в божеский вид и снова повреждения конкретные», -рассказала директор школы №2 Виктория Рудыменко.

Учебное заведение было повреждено в результате артиллерийского обстрела прямым попаданием снаряда РСЗО «Град». К счастью, удалось избежать жертв среди мирного населения. По информации из ДНР, украинские боевики применили артиллерию, находясь в районе Новомихайловки.

Напомним, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное. Вчера украинская артиллерия продолжала наносить удары по Первомайску. Рядом с населенным пунктом линия фронта. Мирные жители спасаются от обстрелов в подвалах и лишь ненадолго решаются выйти на улицу.

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