В ДНР сообщили, что ВФУ обстреляли школу в Еленовке

© Фото: ШТАБ ТерО ДНР, Telegram

Военные формирования Украины обстреляли школу №2 в Еленовке. Об этом в Telegram-канале сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате чего повреждено все остекление здания. По информации из ДНР, украинские боевики применили артиллерию, находясь в районе Новомихайловки.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное. Вчера украинская артиллерия продолжала наносить удары по Первомайску. Рядом с населенным пунктом линия фронта. Мирные жители спасаются от обстрелов в подвалах и лишь ненадолго решаются выйти на улицу