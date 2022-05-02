В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя более 200 человек

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Более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в понедельник, 2 мая. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В течение дня 2 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка», - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Уточняется, что сейчас люди находятся в пункте оказания помощи, развернутому силами МЧС республики.

Ранее корреспондент «Звезды», работающий в Мариуполе, рассказал, что силами военных ДНР эвакуируются люди с территории завода «Азовсталь». По данным Минобороны России, с предприятия и из близлежащих домов по состоянию на 1 мая вышли более 120 человек.