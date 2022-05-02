Подвал как «вторая квартира»: как выглядят разрушенные ВСУ дома жителей Первомайска

В ходе последнего обстрела в Первомайске сильнее всего пострадала квартира Сергея Бырзула: в стене его комнаты зияет огромная дыра.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинская артиллерия продолжает наносить удары по Первомайску. За последние несколько часов в город прилетело десять снарядов. Об этом сообщают в представительстве ЛНР. Рядом с населенным пунктом линия фронта. Мирные жители спасаются от обстрелов в подвалах. И лишь ненадолго решаются выйти на улицу.

Сильнее всего пострадала квартира Сергея Бырзула. В стене его комнаты зияет огромная дыра, сам мужчина едва спасся от смерти. Дом находится на западной окраине Первомайска, дальше километрах в 15 одна из самых горячих точек в ЛНР. Украинские артиллеристы бьют часто без разбора, по площадям.

«Был я вот здесь, лежал за минуту до прилета. Услышал звук мины или это был снаряд, кажется 152-й. Позже я нашел кольца и осколки», - рассказал мужчина.

Когда раздается характерный свист первого снаряда, люди бросают все и бегут в укрытие. Самое главное для жильцов, когда начинается обстрел, это уйти в подвал, здесь он всегда открыт. Жители дома, по сути, оборудовали вторые квартиры, в которых живут чаще, чем в основных. В кладовую поставили кровать и перенесли большинство вещей.

Людмила Павлюченко вспоминает, что спустилась в подвал еще в феврале. Привыкнуть к обстрелам невозможно, наоборот, каждый раз ужас накрывает сильнее.

Все, кто работает близко к линии фронта знают, что, когда прилеты начинают ложиться близко, то нужно держаться возле стены. Но это все равно не дает гарантии безопасности. Первомайск считается прифронтовой зоной, но люди уже не помнят, чтобы хоть один день прошел спокойно.

Чтобы в городе стало спокойно, нужно выбить ВСУ из Попасной. По информации из разных источников, в последние дни на позиции украинских военных обрушились тяжелым вооружением с удвоенной силой.

Украинские военные прошедшей ночью обстреляли два района Донецка. В течение тринадцати минут по населенным пунктам были выпущены снаряды калибром 122 мм и ракеты из БМ-21 «Град».

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Алексеев, Николай Баранов