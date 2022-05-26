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МО РФ опубликовало данные о работе гумкоридора для выхода иностранных судов в Черном море

21:46 26.05.2022
С 27 мая будут внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора в Черном море.
МО РФ опубликовало данные о работе гумкоридора для выхода иностранных судов в Черном море
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало карту с изображением маршрута гуманитарного коридора, организованного для выхода иностранных судов из украинских портов в Черном море. С 27 мая в маршрут гумкоридора будут внесены коррективы для обеспечения выхода кораблей из шести портов.

«С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 по московскому времени», - сообщили начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также опубликована схема гуманитарного коридора из порта Мариуполя в Азовском море. Его длина составляет 115 морских миль, ширина - две мили.

Ранее в Минобороны России заявили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполь. Несмотря на все созданные условия для выхода шести заблокированных ранее украинской стороной иностранных сухогрузов, руководство стран компаний-судовладельцев так и не приняло меры по выводу указанных судов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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