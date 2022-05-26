МО РФ: компании-судовладельцы ранее заблокированных Украиной в Мариуполе судов не приняли меры по их выводу

Российское ведомство призвало оказать влияние на судовладельцев для вывода кораблей из порта Мариуполя.

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Судовладельцы шести ранее заблокированных в Мариуполе судов до сих пор не приняли меры по их выводу из городского порта. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», - говорится в сообщении.

Мизинцев призвал диппредставительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на судовладельцев и способствовать выводу кораблей из порта.

Ранее в Минобороны России заявили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполь. 25 мая Вооруженные силы России открыли морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной в 2 мили.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов