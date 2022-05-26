В МО РФ заявили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполь

По словам начальника НЦУО, несмотря на все созданные условия для выхода шести заблокированных ранее украинской стороной иностранных сухогрузов, руководство стран компаний-судовладельцев так и не приняло меры по выводу указанных судов.

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В Минобороны России заявили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполь. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», - заявил Мизинцев.

Он напомнил, что с 8 утра 25 мая Вооруженные силы России открыли морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной в две мили.

По словам начальника НЦУО, несмотря на все созданные условия для выхода шести заблокированных ранее украинской стороной иностранных сухогрузов, руководство стран компаний-судовладельцев так и не приняло меры по выводу указанных судов.

«Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки», - подчеркнул начальник НЦУО.

Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли боеприпасами дистанционного минирования село под Херсоном.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов