МО РФ опубликовало маршрут гумкоридора из порта Мариуполя

Выход судов из порта будет проводиться в светлое время суток в сопровождении буксиров.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны России опубликовало карту с изображением маршрута гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя. Длина коридора составляет 115 морских миль, ширина - две мили.

Согласно описанию, выход судов из порта будет проводиться в светлое время суток в сопровождении буксиров. Время действия коридора - ежедневно с 25 мая. Также на карте указан район расформирования, который находится возле Керченского пролива.

Ранее стало известно, что украинские военные хотели предоставить под нужды НАТО свой крупнейший корабль на Азовском море «Донбасс». Однако при отступлении ВСУ подорвали его и затопили, уничтожив оборудование и документы. Начать работы наши военнослужащие смогли после разминирования акватории порта Мариуполя.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов