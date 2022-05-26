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WP: Европа пошла на уступки России в вопросе оплаты газа в рублях

Марина Крижановская
01:53 26.05.2022
Авторы публикации констатировали неизменную потребность европейцев в энергоносителях из России.
WP: Европа пошла на уступки России в вопросе оплаты газа в рублях
© Фото: pexels.com
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Как сообщают американские СМИ, некоторые страны Европы все же подчинились требованиям, выдвинутым Российской Федерацией. В частности, речь идет о закупке российского газа и его оплате в национальной валюте РФ.

Издание The Washington Post пишет, что европейские потребители стали «покупать природный газ, используя сложную новую платежную систему», назвав это «уступками, которые позволяют избежать больших отключений газа».

Издание считает, что такое поведение некоторых европейских стран можно расценивать как «победу официальной Москвы». Авторы статьи размышляют, что европейское единство прошло через серьезное испытание, договариваясь об оплате поставок российского газа. Авторы констатируют неизменную потребность европейцев в энергоносителях из России.

«Страны Европейского союза болезненно относятся к мысли, что они могут нарушить свои санкции в отношении России. Вопросы об этой договоренности стали испытанием для европейского единства, что привело к неделям хаоса и противоречивым указаниям из Брюсселя. Это также заставило страны говорить о том, как сильно они все еще нуждаются в российском газе, даже несмотря на то, что они обсуждают эмбарго на российскую нефть», - приводит мнение американское издание.

Ранее сообщалось, что Италия готовится начать оплату российского газа в рублях. Итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия двух счетов в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа (в рублях и евро).

Позднее приводилась информация, что Греция перешла на схему оплаты российского газа в рублях. Тогда было сказано, что 25 мая наступает срок оплаты за апрельские поставки газа. По этой причине денежные средства должны поступить на специальный счет 23 мая.

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