Bloomberg: в ЕС нашли способ платить за российский газ без нарушения санкций

Предполагается, что после оплаты газа в долларах или в евро, Москва не должна требовать никаких других действий по платежу.

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Власти Евросоюза рассматривают варианты закупки российского газа, при которых Брюссель сможет выполнить требования Москвы и не нарушить при этом наложенные на нее санкции. Соответствующий план Еврокомиссия обсудила на закрытом заседании с участием представителей европейских государств, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что Еврокомиссия позволит компаниям открывать валютные счета в «Газпромбанке», не уточнив при этом своего отношения к открытию рублевых счетов. Предполагается, что после оплаты газа в долларах или в евро, Москва не должна требовать никаких других действий по платежу. Мнения относительно подобной схемы разделились. Германия, Италия, Франция и Венгрия идею поддержали, тогда как Польша заявила о необходимости дальнейшего обсуждения стратегии с участием послов Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что одним из вариантов оплаты за российский газ для стан Запада является конвертация средств в рубли через «Газпромбанк».