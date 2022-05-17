В Италии крупная газовая компания официально признала оплату газа за рубли

В компании Eni уточнили, что данные меры не противоречат введенным антироссийским санкциям.

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Итальянская компания Eni сообщила о начале процесса открытия двух счетов в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа (в рублях и евро). Итальянская корпорация планирует временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав.

Компания, которая первая официально сообщила об открытии счетов для оплаты российского топлива, заявила, что это не противоречит введенным антироссийским санкциям.

«Eni начала процесс временного открытия двух расчетных счетов "К" в "Газпромбанке" в качестве предосторожности», - сказано в пресс-релизе компании.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что итальянская нефтегазовая группа Eni планирует начать оплачивать российский газ в рублях. Утверждалось, что компания ожидает официального разрешения на открытие счетов от правительства Италии и властей Евросоюза. В самой компании комментировать эту информацию агентству не стали.

Кроме этого, ранее появилась информация о том, что Еврокомиссия разработала план по оплате газа по требованиям Москвы и без нарушения наложенных на нее санкций. Предполагалось, что ЕК позволит компаниям открывать валютные счета в «Газпромбанке».