Греция перешла на схему оплаты российского газа в рублях

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Все греческие компании, которые импортируют российский газ, перешли на оплату голубого топлива в рублях. Вместе с тем прекращения поставок ресурса не планируется.

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», - сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Уточняется, что в Греции есть три основных импортера, а именно DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas. Согласно мнениям специалистов, в ближайшие годы заменить российский газ какими-либо другими источниками не получится.

«Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», - объяснил источник.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение властей страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Причем власти страны намерены получить комментарии от ЕК о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли стоит отказаться от расчетов в национальной валюте. Также напомним, что в Польше сообщили о досрочном разрыве соглашения на поставки газа из РФ.