Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ на территории страны и поручил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю обработать вопрос.
«Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой обработать указанный вопрос», - передает РИА Новости слова Зеленского.
Ранее в офисе Зеленского заявляли, что с Запада поступают сигналы уступить Российской Федерации территории. По словам советника главы офиса украинского президента Подоляка, определенными политическими устами Украине предлагают новую повестку.
До этого Владимир Зеленский предложил наделить граждан Польши особым правовым статусом. Речь идет о документе, который фактически приравняет поляков к гражданам Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные действия украинского президента де-факто легализацией захвата Украины.