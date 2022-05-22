Зеленский предложил наделить граждан Польши особым правовым статусом на Украине

Речь идет о документе, который фактически приравняет поляков к гражданам Украины. Подобный закон о помощи украинским беженцам действует в Польше.

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Владимир Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус на Украине. Об этом у себя в Telegram сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Пресс-секретарь президента Украины уточнил, что речь идет о документе, который фактически приравняет поляков к гражданам Украины. Подобный закон о помощи украинским беженцам действует в Польше.

«Соответственно, на Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», - сказал Сергей Никифоров агентству УНИАН.

Сегодня президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где во время заседания выступил в Верховной раде.

Кроме того, стало известно, что парламент Украины принял решение выйти из договора об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.