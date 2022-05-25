Советник главы офиса Зеленского сообщил о призывах Запада уступить территории

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о поступающих с Запада сигналах уступить территории.

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент де-факто легализует захват своей страны. По мнению Захаровой, этому способствует оформление на законодательном уровне особого статуса граждан Польши на Украине.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк жаловался, что власти Европейского союза посталяют Украине «не то вооружение». Он также раскритиковал ЕС за то, что они слишком долго доставляют военную помощь Украине.