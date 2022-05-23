Захарова заявила, что Зеленский де-факто легализует захват Украины

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное - легализуя де-факто захват своей страны. Это делает президент Украины Зеленский», - написала Захарова в своем Telegram-канале .

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