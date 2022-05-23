Захарова заявила, что Зеленский де-факто легализует захват Украины
По мнению Марии Захаровой, оформление особого статуса граждан Польши на Украине де-факто является легализацией захвата страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский де-факто легализует захват своей страны, оформляя на законодательном уровне особый статус граждан Польши на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное - легализуя де-факто захват своей страны. Это делает президент Украины Зеленский», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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