Самое сложное позади: Ксения Шойгу о ходе развития «Острова фортов» в Кронштадте

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Руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу рассказал «Звезде» о ходе его развития. Она отметила, что за три года был завершен самый сложный этап. Впереди - развитие парка, реставрация фортов и развитие инфраструктуры города.

«На данный момент проведен огромный объем работ и первый этап - который на мой взгляд является самым сложным - когда еще нечего показать, но идет проектирование, исследование, археология, экологические экспертизы. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех людей, которые нам активно помогали за эти три года и обгоняли все регламентные стройки», - рассказала Шойгу.

Также она отметила, что на данный момент сданы три очереди парка «Остров фортов». Сдача третей очереди приурочена ко Дню Военно-морского флота. Также планируется обустроить на территории парка большой фудкорт, где будут представлены лучшие рестораторы Петербурга. Строительные работы планирует закончить к концу этого года, а в 2023 года на территории парка запланировано проведение Международного военно-морского салона.

«Начинаются реставрационные работы на фортах. Согласован план развития территорий со всеми объектами. Подписаны соглашения с инвестором, будет иметь свою силу первая выборка по кредитной линии на строительство объектов инфраструктуры... Среди инвестиционных проектов - торговый центр, которого в Кронштадте нет... Данные инвестиционные соглашения подписаны и, скорее всего, будут оглашены на Петербургском экономическом форуме», - рассказала Шойгу.

Также обсуждается развитие водного транспортного сообщения с городом. На данный момент уже запущен два теплохода «Метеор», идет работа над строительством катамаранов, которые будут спущены на воду в 2024 году. Таким образом в Кронштадт планируется перевезти по воде около 45 тысяч туристов.

Ранее Ксения Шойгу проинспектировала ход работ по созданию военно-морского музея «Остров фортов» в Кронштадте. Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея.

Кроме того, она объяснила роль проекта «Остров фортов». На конференции «Петербург будущего» Ксения Шойгу рассказала, как использовать культурный потенциал города в качестве драйвера экономического развития, каким образом привлечь частный капитал для повышения качества городской среды и реализации культурных проектов.