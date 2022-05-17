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Ксения Шойгу проинспектировала ход работ по созданию военно-морского музея «Остров фортов» в Кронштадте

Ян Брацкий
05:54 17.05.2022
Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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При создании туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, акцент будет сделан на сохранение исторической идентичности. Об этом заявила руководитель проектного офиса Ксения Шойгу. Она курирует этот проект и в ходе рабочей поездки осмотрела производственные площадки.

Оригинальные архитектурные элементы и даже текстуры стен, которые не находятся в аварийном состоянии, будут очищены и законсервированы. Такой же подход будет применен и в отношении главного экспоната Музея - первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Сейчас она стоит в доке Кронштадтского морского завода.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами: благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами.

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