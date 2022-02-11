Ксения Шойгу рассказала о роли проекта «Остров фортов» в Кронштадте

Проект «Остров фортов», реализуемый сегодня на территории Кронштадтского района Петербурга, играет немалую роль в укреплении конкурентоспособности этого района. Об этом на конференции «Петербург будущего», которая прошла в Северной столице, рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

В дискуссии принимали участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов, заслуженный архитектор России Никита Явейн.

На конференции речь шла о том, что необходимо сделать власти и бизнесу для экономического развития Северной столицы, повышения культурного и промышленного статуса города, улучшения качества городской среды, а также создания новых проектов для дополнительного привлечения туристов. Шойгу отметила, что инфраструктурные проекты окупаются годами, и только при таких условиях удастся отреставрировать объекты культурного наследия.

В рамках проекта «Остров фортов» создается необходимая местным жителям инфраструктура. Открываются парк, триатлонный центр и спортивный комплекс, а также кружки для детей и подростков, появляются новые улицы, строятся лицей, детсады и поликлиника. Создаются новые рабочие места в шаговой доступности от мест проживания жителей района. Шойгу отметила, что проект «Остров фортов» выгоден местным предпринимателям. Его реализация привлечет поток туристов, что будет способствовать увеличению спроса на товары и услуги.

«Безусловно, это меценаты. Инвесторская часть здесь, наверное, является скорее минимальной, чем всеобъемлющей. Конечно, форты будут реставрироваться и с учетом того, что невозможна отдача в частную собственность в виду ценности данных объектов. Конечно, инвесторами будут только те коллеги, которые будут осуществлять приспособление, согласованное и прошедшее все городские процедуры», - поделилась Ксения Шойгу.

В текущем году планируется провести большой объем работ по реставрации кронштадтских фортов. Кроме того, в скором времени появится Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол».