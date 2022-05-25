Реставрацию фортов Кронштадта сняли с коптера

Кронштадтские форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» уже расчищены от мусора и изучены археологами.

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В Кронштадте продолжается работа по реставрации древних фортов. Во исполнение поручения президента России АНО «Остров фортов» реализует проект по сохранению культурного наследия и комплексному развитию территории.

Кронштадтские форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» - объекты всемирного культурного наследия, которые не одно десятилетие простояли заброшенными и разрушались, расчищены от мусора и изучены археологами. Разработан и согласован проект их реставрации.

Также на месте пустырей и свалок списанной автотехники был создан благоустроенный парк и детский учебно-тренировочный лагерь. Музейно-исторический парк стал популярным местом отдыха кронштадтцев и гостей города.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались кадры восстановления первой атомной подлодки Советского Союза - К-3 «Ленинский комсомол». Субмарина восстанавливается для Музея военно-морской славы в Кронштадте.