В МИД РФ заявили о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя после разминирования

Ранее в Минобороны России сообщили, что мариупольский порт работает в обычном режиме после разминирования.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя после разминирования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мариупольский порт начал работать в обычном режиме после разминирования.