Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме

Также российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, выпускавшие авиадвигатели для украинской боевой авиации, в том числе для беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Мариупольский порт разминирован, теперь он работает в обычном режиме, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», - сказал он на брифинге.

Также российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, выпускавшие авиадвигатели для украинской боевой авиации, в том числе для беспилотников.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов