Тайны «Азовстали»: как выглядят секретные тоннели освобожденного завода

Журналисты «Звезды» выяснили, что оставили после себя боевики на территории мариупольского завода «Азовсталь».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочной группе «Звезды» впервые удалось запечатлеть позиции боевиков «Азова»*, освобожденные после их полного выхода с завода «Азовсталь». Еще несколько дней назад азовцы* совершали сюда вылазки, навязывая бои российским и донецким военным. Сейчас бойцы ДНР обследуют территорию, проводят разминирование и зачистку.

Каждые полчаса вглубь заводской зоны уходят новые группы бойцов. Военнослужащий Артем с позывным «Утюг» проводит журналистов туда, где были бои.

«Потихоньку-потихоньку, метр за метром выбивали», - рассказывает боец НМ ДНР.

Разговор периодически прерывают позывные по рации: боевые задачи зовут. Артем, впрочем, просит подождать. Он сам каждый день бил здесь противника. Обо всем рассказывает журналистам.

«Здесь шли бои. Артиллерия работала, самолетик летал. Участок три километра освобождали плюс-минус десять суток... Нас пулемет, АГС подавлял, "ЗУшка" работала - артиллерия, все подавлялось. И они потихоньку оттягивались вглубь», - указал военнослужащий Народной милиции.

Так боец описал то, что на языке военных называется тактическое сужение кольца. Между тем съемочная группа по камням, металлолому и гильзам пробралась к одному из секретных тоннелей «Азовстали».

«Это один из тысячи ходов. Тут у них, по сегодняшней информации, даже есть четырехуровневые», - объясняет Артем.

Националисты, говорит боец, вглубь завода пролезали по ржавым трубам. В самом тоннеле у них были огневые позиции и место для передышки.

Дальше проход по лестнице азовцы* взорвали, чтобы бойцы ДНР и российские военные не смогли подобраться тихо и незаметно. Правда, после очередной вылазки экстренно отступать здесь пришлось самим боевикам.

Обосновались всерьез, даже импровизированное освещение сделали. Однако, когда уходили - заминировали все.

«Азовцы* перед тем, как выходить, технику всю свою уничтожили... Ноутбуки, мобильные телефоны», - отметил боец ДНР.

Сделали это боевики то ли, чтобы никому не досталось их добро, то ли боялись, что кто-то обнаружит содержимое устройств. Артем показывает еще несколько объектов. Цистерны топливохранилища, которые националисты подорвали, чтобы дым застилал видимость российским военнослужащим и бойцам ДНР. Расположенный рядом вал против бронетехники наши военнослужащие уже протоптали своими берцами.

Военные и сейчас не спят сутками. Идти вглубь завода приходится медленно и аккуратно. Впереди еще сотни километров тайн, которые скрывает «Азовсталь».

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела