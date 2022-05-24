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Несостоявшаяся трагедия: военные РФ обнаружили заложенные ВСУ взрывные устройства в больнице Мариуполя

Владислав Кустов
18:36 24.05.2022
Взрывные устройства были заложены под гамма-терапевтическими установками, которые используют для лечения онкобольных пациентов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ходе проверки в одной из больниц Мариуполя, которую формирования ВСУ использовали в качестве опорного пункта, российские военнослужащие обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. На месте, где могла произойти трагедия, побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Взрывные устройства были заложены под гамма-терапевтическими установками, которые используют для лечения онкобольных пациентов. Аппараты содержат радиоактивное вещество кобальт-60. Как говорят специалисты, если бы произошел взрыв, то заражению подвергся бы целый район города.

«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», - сообщил Кустов.

Ранее в Минобороны России обвинили ВСУ в минировании емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе в ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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